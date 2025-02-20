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Eğitim Sendikasından Antalya Toplantısı

Eğitim Sendikasından Antalya Toplantısı

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası, Antalya'da Genişletilmiş Başkanlar Divanı Toplantısı düzenledi.

20.02.2025 12:57
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasının 13-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Divanı Toplantısının ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, 13-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da Genişletilmiş Başkanlar Divanı Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Özel Eğitim, Okul Öncesi, Engelsiz Eğitim Çalışanları Komisyon Üyeleri, Şube, İl, İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulları katıldı. Genel Merkez Yönetim Kurulunun tamamı, 8 Kurucular Kurulu, 3 Denetleme Kurulu, 2 Disiplin Kurulu Üyesi, 60 Şube ve İl Başkanı, 199 İlçe Başkanı ile diğer kurul üyeleri ve yönetim kurullarıyla 312 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantı 3 gün sürdü.

Toplantının açılış konuşması Genel Başkan Oğuz Özat tarafından yapıldı. Geçen seneden bu zamana gösterilen büyüme ve teşkilatlanma için katılımcılara teşekkür edildi. Kadın ve engelli temsilcilerin sayısal çokluğu açısından mutluluğunu ifade eden Özat bu sayıyı artırma ve her alanda kadın ve engelli temsilcilerle güç bulma hedeflerini aktardı.

Genel Sekreter Sinem Akşemsettinoğlu tarafından yapılan sunumda, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı çalışmaları, hukuki kazanımlar, eğitim çalışmaları, gerçekleştirilen basın açıklamaları, talepler ve sonuçları ve teşkilat çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orkide Kepekçi, 1 yıllık eğitim çalışmaları ve planlanan eğitimler hakkında bilgilendirme yaptı. Teşkilatlanma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akdağ, teşkilatlanma alanında önemli görülen noktalardan bahsederken dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Topallar sendikal süreçte mali işleyişin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, basın ve medyada görünür olmanın önemi ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Mevzuat ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Saraloğlu, sahadan gelen hukuki problemlere yaklaşım ve yönlendirmelerin nasıl olması gerektiği, karşılaşılan problemlerle ilgili önemli hususlarda bilgilendirme yaptı.

Uzman akademisyenlerden eğitim

Toplantının devamında alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara 6 farklı eğitim verildi. Eğitim ve İletişim Danışmanı İsmail Yolcu "Kurumsal Yöneticilikte İletişim Becerileri: Hangi Sosyal Medya" konulu eğitimini verdi. Profesör Doktor Necati Cemaloğlu "Lider Sendikacılık" ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Pedagog Gamze Karademir "Adalet Çerçevesinden Eğitim" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının ikinci gününde Doçent Doktor Hanife Akgül "Ben Beni Tanıyor Muyum?" isimli eğitim verdi. Sonrasında Doçent Doktor Oğuzhan Kırdök "Karar Vermede Zihinsel Tuzakların Yönetimi" ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Profesör Doktor İbrahim Efe Efeoğlu ise "Vuca Dünyasında Liderlik" konulu eğitim gerçekleştirdi.

Toplantının devamında ise farklı bölgelerden il başkanlarının konuşmaları ile katılımcılara bölgesel problemler ve kullanılan çözüm yolları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme sonrası toplantı Denetleme Kurulu, Okul Öncesi Kurulu, Özel Eğitim Kurulu ve Engelsiz Eğitim Çalışanları Kurulu'nun rapor sunumlarıyla devam etti. Kurullar yapılan 1 yıllık çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Genişletilmiş Başkanlar Divanı Toplantısı Genel Başkan Oğuz Özat'ın kapanış konuşmaları, teşkilat ve katılımcılardan beklentileri, iyi dilek ve teşekkürleri ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Antalya, Eğitim, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Sendikasından Antalya Toplantısı - Son Dakika

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