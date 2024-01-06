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Eğitimci Salih Uyan, Kastamonu'da Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Eğitimci Salih Uyan, Kastamonu'da Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Eğitimci ve yazar Salih Uyan, Kastamonu'da düzenlenen konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Uyan, başarı için kararlılık, çalışma ve güzel ahlak sahibi olmanın önemine vurgu yaparak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Konferansa yoğun ilgi gösteren öğrencilere teşekkür eden Uyan, ruh sağlığı üzerindeki etkileri anlattı ve kitaplarını imzaladı.

Eğitimci Salih Uyan, Kastamonu\'da Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
06.01.2024 - 14:09,
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Kastamonu'da üniversite öğrencileri ile buluşan Eğitimci Yazar Salih Uyan, "Başarı için kararlı olmak ve çok çalışmak, kibirden uzak güzel ahlak sahibi olmak gerekir" dedi.

Eğitimci, Yazar Salih Uyan, İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdun'da düzenlenen konferansta üniversite öğrencileri ile buluştu. Konferansta konuşan Uyan öğrencilere önemli tavsiyeler verdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Uyan, sosyal medyanın zararlarından uzak kalarak konferansa ilgi gösterdikleri için öğrencilere teşekkür etti.

Çoktan seçmeli hayat için ruh diyetinin gerekli olduğunu belirten Salih Uyan, "Bu hayat insanları yoruyor; Duygular arası geçiş çok hızlı. Üzülmeyi, sevinmeyi bilmiyoruz. Anı yaşayalım derken geçmişi unutuyor. Geleceği düşünmüyoruz. Beyinler tembelleşiyor. İşimize odaklanamıyoruz" dedi.

Çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerinde çalışmalar yaptığını ifade eden Salih Uyan, "Başarılı ve mutlu olmanın yollarını örneklerle anlatarak, "Başarı için kararlı olmak ve çok çalışmak, kibirden uzak güzel ahlak sahibi olmak gerekir.Mutluluk varlıklı olmakla değil. Kendisine, ailesine, topluma karşı iyi niyetli, sevgi dolu olmakla mümkün olur" diye konuştu.

Uyan, konferansın ardından öğrencilerin kitaplarını imzaladı.

Öte yandan, Uyan, Kastamonu'a Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam - Hatip Lisesi öğrencileri ve Kuzeykent Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansta da çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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