Eğitimci Yazar Gazze İçin İspanya'ya Gitti
Eğitimci Yazar Gazze İçin İspanya'ya Gitti

05.04.2026 17:07
Nevzat Güzel, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere İspanya'ya hareket etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eğitimci yazar Nevzat Güzel, Gazze'ye doğru yola çıkacak olan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere bugün İspanya'ya hareket etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasına destek olmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na katılacak olan Güzel, yolculuğu öncesinde Kahta'dan ayrıldı. Güzel'in İspanya üzerinden filoya dahil olacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Güzel, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Bugün itibariyle Global Sumud filosuna katılmak üzere yola çıkıyorum. Gazze'deki ablukayı kırmak adına, bu soylu yürüyüşte nefes almak büyük bir sevinç kaynağı. Hepinizin dualarını zırh edinerek, Rabbim nasip ederse bir sabah vakti, Gazze'ye ulaşabilmek en büyük hayalimizdir. Amacımız mazlumların sesi olmaktır. Sırtımızı Allah'a dayayarak "Özgür Filistin" hayaliyle Akdeniz'i kendimize yatak edineceğiz. Rabbim zafer kapısını sonuna kadar Filistinli kardeşlerimize açacaktır inşallah. İspanya'dan başlayacak olan bu hakikat yolculuğumuz, dua dua büyüyerek Gazze'de nihayete erecektir inşallah. Tüm kardeşlerime varsa hakkımı helal ediyorum. Sizlerde haklarınızı helal ediniz. Bizleri sosyal medyalarınızdan ve meydanlardan desteklerinizle yalnız bırakmayacağınıza eminim" dedi.

Güzel'in, İspanya'da filonun diğer katılımcılarıyla bir araya geldikten sonra Gazze'ye doğru hareket edeceği bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

İspanya, Gazze, Yerel

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
