Eğitimci-Yazar Vedat Önal'ın '21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi' Kitabı Çıktı - Son Dakika
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Eğitimci-Yazar Vedat Önal'ın '21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi' Kitabı Çıktı

Eğitimci-Yazar Vedat Önal\'ın \'21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi\' Kitabı Çıktı

Eğitimci-Yazar Vedat Önal, Suudi Arabistan'da görev yaptığı yıllardaki hatıralarını ve Osmanlı eserlerinin izini sürdüğü '21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi' isimli kitabını yayınladı. Kitap, yazarın 5 yıllık yurt dışı öğretmenlik görevi sırasında yaşadıklarını ve Hicaz Bölgesi ile ilgili bilgileri içeriyor. Önal, kitabın okuyucular için faydalı olmasını ve Hicaz Bölgesini merak edenlere ufuk açıcı bilgiler sağlamasını umduğunu belirtti.

11.08.2024 14:52
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Eğitimci-Yazar Vedat Önal'ın Suudi Arabistan'ın Medine ve Tebük şehirlerinde görev yaptığı yıllardaki hatıralarını kaleme aldığı ve Hicaz Bölgesinde yer alan Osmanlı Eserlerinin izini sürdüğü '21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi' isimli kitabı çıktı.

21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi kitabının yayınlanması ve kitabının içeriği ile ilgili bilgiler veren, kitabın yazarı Eğitimci-Yazar Vedat Önal, şunları kaydetti:

"21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi kitabı; Suudi Arabistan'da görev yaptığım 2016-2021 yılları arasında 4 yılı Medine'de 1 yılı da Tebük'te olmak üzere 5 yıllık Yurt Dışı Öğretmenlik görevim sırasında, yaşadıklarım, gördüklerimden oluşuyor. İki yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan kitabımın bir diğer yönü de, Hicaz ve Arabistan coğrafyasındaki Osmanlı eserleri ile ilgili çeşitli bilgiler de veriyor olması. Şu an yayınlanan bu kitabımın okuyucular için faydalı olmasını ve Hicaz Bölgesini merak eden, oraları umre ve hac görevleri için ziyaret etmek isteyenler için ufuk açıcı bilgiler sağlamasını umuyorum. Kitapta yer alan hatıralar, yaşayıp, gördüklerim Suudi Arabistan içindeki yaşamın çeşitli yönlerine ışık tutuyor. Kitaba özellikle, Mekke, Medine dışında Kudüs ziyareti sırasında yaşadıklarım ve gördüklerimi de ekledim. Bunun, Filistinli Müslümanların "Aksa Tufanı Harekatı" ile Mescid-i Aksa için terörist İsrail Yahudileri ile amansız bir ölüm kalım mücadelesine girdiği, on binlerce şehit verdiği, Siyonist canilerin çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce Müslüman sivili şehit ettiği şu günlerde önemli olduğunu düşünüyorum. Filistin topraklarının bizim için ne kadar önemli olduğuna, ölüm kalım mücadelesi veren Müslümanların ne şekilde olursa olsun yanında olmanın aslında bir insanlık görevi olduğuna dikkat çekebilirsem ne mutlu bana. Hicaz topraklarına giden Müslümanların ibadetlerini yerine getirirken, orada ecdadımızın bıraktığı muhteşem tarihi eserlerden ve oradaki kalıcı izlerimizden haberdar olmalarını sağlamak da yine amaçlarım arasında yer alıyor. Ecdadımızın, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Hicaz coğrafyasında da benzersiz izleri var. Bu kitap ve devamında gelecek serinin diğer kitabı ile ecdadımızı hatırlamak, hatırlatmak, hayırla yad etmek ve kıymetlerimize sahip çıkabilmeye vesile olabilirsem ne mutlu bana. Kitabın okuyucuları için faydalı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Gayret bizden Tevfik Allah'tandır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Osmanlı, Tebük, Edebiyat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimci-Yazar Vedat Önal'ın '21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi' Kitabı Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitimci-Yazar Vedat Önal'ın '21. Yüzyıl Hicaz Seyahatnamesi' Kitabı Çıktı - Son Dakika
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