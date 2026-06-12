Eğitimcilerin Saygınlığı İçin Mücadele - Son Dakika
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Eğitimcilerin Saygınlığı İçin Mücadele

12.06.2026 14:24
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Eksen Eğitim-Sen Aksaray İl Başkanı, öğretmenlerin itibarının artırılması gerektiğini belirtti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY)  - Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (Eksen Eğitim-Sen) Aksaray İl Başkanı Cihangir Akça, "Bizim tarafımız emektir, alın teridir, eğitimcinin yanında olmaktır, hak ve hukuktur, liyakattır. Sendikacılık çözüm bulmaktır. Öğretmenler gerek sosyal medyada gerek devlet nezdinde hak ettiği itibarı görmüyor" dedi.

Eksen Eğitim-Sen Aksaray İl Başkanı Cihangir Akça, eğitim çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekerek öğretmenlik mesleğinin toplumsal itibarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akça, sendika olarak eğitimcilerin haklarını korumak ve mesleğin saygınlığını artırmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Sendikacılığın yalnızca sorunları dile getirmekten ibaret olmadığını ifade eden Akça, "Bizim tarafımız emektir, alın teridir, eğitimcinin yanında olmaktır, hak ve hukuktur, liyakattır. Sendikacılık çözüm bulmaktır. Üyelerimizin bize güvenmesini, haklarını arayacak bir sendika anlayışına sahip olduğumuzu görmelerini istiyoruz. Güvenin olduğu yerde birlik, birliğin olduğu yerde güç, gücün olduğu yerde umut ve gelecek vardır" dedi.

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞI KORUNMALI"

Eğitim çalışanlarının son yıllarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Akça, özellikle öğretmenlerin toplumdaki itibar kaybının kendilerini endişelendirdiğini söyleyerek, "Öğretmenler gerek sosyal medyada gerek devlet nezdinde hak ettiği itibarı görmüyor. En ufak bir olayda öğretmen şikayet ediliyor, sürekli gözetim altında tutuluyor, ifadeye çağrılıyor. Öğretmenin hak ettiği değere tekrar ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akça, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav öncesinde öğrencilere, velilere ve öğretmenlere de başarı dileklerini iletti. Akça, "Gençlerimizin bugüne kadar gösterdiği emek, disiplin ve kararlılık zaten başlı başına bir başarıdır. Kaç puan alırsanız alın, hangi okula giderseniz gidin; azimle çalışan herkes bu ülkenin geleceğine katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize huzurlu ve başarılı bir sınav süreci diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Aksaray, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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