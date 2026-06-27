Eğitimde Liyakat Sorunu - Son Dakika
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Eğitimde Liyakat Sorunu

27.06.2026 10:27
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Celal Şahbenderoğlu, proje okullarındaki liyakatsiz atamaların eğitim başarısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, proje okullarında yapılan yönetici ve öğretmen atamalarını eleştirerek, "Proje okulları liyakatsiz atamalar nedeniyle sistematik olarak başarısını kaybetti. Fen Lisesi gibi yüksek puanla öğrenci alan okullarda bugün başarılı öğrenciler başka okulları tercih ediyor" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, yaptığı açıklamada, proje okullarında yaşanan yönetici ve öğretmen atamalarının eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini savundu.

Şahbenderoğlu, proje okullarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan politikalar nedeniyle işleyişinin bozulduğunu öne sürerek, "Geçen yıl çok kıymetli öğretmenlerin liyakatsiz kadrolar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığına tanık olduk. Bu süreçte okulların yıllar içinde oluşturduğu sistematik yapı bozuldu" ifadelerini kullandı.

Sinop Fen Lisesi'nin proje okulu kapsamına alınmasının ardından yaşanan sürece değinen Şahbenderoğlu, okulda liyakatsiz yöneticilerin görevlendirildiğini iddia ederek, bunun eğitim ortamını olumsuz etkilediğini söyledi. Okulda uzun yıllar görev yapan ve çeşitli başarılar elde eden öğretmenlerin de görevlerinden uzaklaştırıldığını belirten Şahbenderoğlu, daha sonra yapılan geçici görevlendirmelerle de sorunların devam ettiğini savundu.

Yönetici atamalarında da adaletsizlik yaşandığını öne süren Şahbenderoğlu, "Bir okul; öğrencisi, öğretmeni, velisi ve idaresiyle bir bütündür. Başarı ancak tüm paydaşların uyum içinde çalışmasıyla mümkündür. Sadece bir yöneticinin başarısı okulun başarısı olarak değerlendirilemez" dedi.

Proje okullarında yapılan uygulamaların eğitimde düzensizliğe yol açtığını savunan Şahbenderoğlu, benzer durumun Sinop'taki İmam Hatip Lisesi'nde de yaşandığını ileri sürdü. Yıllarca görev yapan eğitimcilerin haksız şekilde görevlerinden alındığını iddia eden Şahbenderoğlu, bu uygulamaların okulun eğitim başarısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sinop Fen Lisesi'nin geçmişte en yüksek puanla öğrenci alan okullardan biri olduğunu hatırlatan Şahbenderoğlu, "Bugün başarılı öğrencilerin bu okulu tercih etmek istemediğini, kazansalar bile diğer Anadolu liselerine geçiş yaptıklarını görüyoruz. Bu, eğitim açısından son derece üzücü bir tablo" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı proje okulları uygulamasında daha adil ve liyakat esaslı bir yönetmelik hazırlamaya çağıran Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, öğretmen ve yöneticilerin görevlerinin kişisel tercihlere göre değil, hukuk ve liyakat ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini belirtti. Şahbenderoğlu, proje okullarındaki uygulamalara ilişkin yaşanan sorunların kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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