Eğitimde Yenilikler Semineri - Son Dakika
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Eğitimde Yenilikler Semineri

Eğitimde Yenilikler Semineri

Müjdat Ataman'ın katıldığı seminerde, 75 okuldan katılımcılara örnek uygulamalar ödüllendirildi.

24.11.2024 12:49
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KEAL Mezunlar Derneği, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi işbirliği ile gerçekleşen programı kapsamında Eğitimci, Yazar, Drama Lideri Müjdat Ataman öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrenciler ile bir araya geldi. 75 eğitim kurumundan bin kişinin katıldığı seminer programı kapsamında ilk kez gerçekleşen "Eğitimde Örnek Uygulamalar" çalışmasında öne çıkan 3 uygulama da ayrıca ödüllendirildi.

Kdz.Ereğli Mezunlar Derneği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel olarak BEÜ Eğitim Fakültesi ve Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi işbirliği ile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer programında Eğitimci Yazar Drama Lideri Müjdat Ataman, 3 ayrı seansta gerçekleştirdiği sunumlarda, 75 eğitim kurumundan bin katılımcı ile bir araya geldi. İlk olarak Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL) öğrencileri ile bir araya gelen Müjdat Ataman, "Uzun Bir Yolculuğa Bugünden Bakmak" isimli sunumunu gerçekleştirirken, ardından BEÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerine "Sınıfın Büyüsü, Eğitimin Değişen Yüzü" isimli sunumunu paylaştı. "Koşarken İlham Veremezsiniz" isimli sunumu ile son olarak öğretmenlerle bir araya gelen Ataman, zaman zaman öğrencileri sahneye davet ederek interaktif bir program gerçekleştirdi.

Seminerin kapanış konuşmasını gerçekleştiren KEAL Mezunlar Derneği Başkanı Aykut Ateş, hava şartlarına rağmen salonu 3 ayrı seansta dolduran katılımcılara teşekkür etti ve seminer programı nedeniyle bütün bir gününü ayıran Müjdat Ataman'a günün anısına dernek adına bir plaket takdim etti.

Ardından program kapsamında ilk kez "Eğitimde Örnek Uygulamalar"a farkındalık oluşturmak amacıyla, KEAL Mezunlar Derneği ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin yer aldığı kurul tarafından, 23 uygulama arasında çeşitli kriterler baz alınarak titizlikle gerçekleşen değerlendirme sonucunda öne çıkan 3 çalışma açıklanarak ödüllendirilirken plaketlerini Müjdat Ataman'ın elinden aldılar.

Ödül alan uygulamalar;

"Sosyal Duygusal Öğrenme kategorisinde "Öyküye Seyirci Kalma" çalışması ile Çayırlı Yüksel Balcı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Müjdat Aydoğan. Dijital Okuryazarlık kategorisinde "Dijital Bilim Kaşifleri: Uzaydan Atomlara Bilimsel Keşif" uygulaması ile Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Fizik öğretmeni Adnan Akyüz. Kapsayıcılık ve Eşitlik kategorisinde "Çocukta Bedensel Söz hakkı ve Sınırlar Ebeveyn Atölyesi" ile İhsan Yılmaz İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Handan Toprak."

Ayrıca KEAL Mezunlar Derneği tarafından seminere katkıda bulunan Doç.Dr.Sadiye Keleş, Doç.Dr.Okan Bilgin ve Doç.Dr.Fatih Erdoğdu için hazırlanan plaketleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, BEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Azar ve Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Yavuzyiğitoğlu takdim etti.

Seminerlere katılan öğretmenler ve öğretmen adayları, etkinliğin sonunda Müjdat Ataman'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan "Eyvah Okuldan Arıyorlar" isimli son kitabını imzalatma ve sohbet etme imkanı buldular, birlikte fotoğraf çektirdiler. Etkinliğin sonunda öğretmenler ve öğretmen adayları; KEAL Mezunlar Derneği tarafından ilk kez gerçekleşen seminer programını başarılı bulurken, Müjdat Ataman'ın eğitim alanındaki paylaştıklarından etkilendiklerini belirterek bu tür etkinlikleri daha sık görmek istediklerini belirttiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimde Yenilikler Semineri - Son Dakika

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