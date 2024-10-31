Ehliyet Yenileme Ücretlerinde Eşitsizlik - Son Dakika
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Ehliyet Yenileme Ücretlerinde Eşitsizlik

Ehliyet Yenileme Ücretlerinde Eşitsizlik

Tüketici Birliği, eski ve yeni sürücü belgesi yenileme ücretleri arasındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

31.10.2024 10:54
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Sürücü belgesinin yenileme ücretleri arasındaki eşitsizliği değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; "Eşitsiz ücretlendirme yoğun şikayet konusu haline geldi" dedi.

Altay, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski sürücü belgelerinin kullanım süresini iki yıl daha uzatarak, ehliyet yenileme işlemlerinde son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlediğini hatırlatarak, "Eski tip sürücü belgesini yenileme işleminde; 13,00 TL değerli kağıt bedeli, 2,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15,00 TL ücret alınmaktadır. Ancak daha önce sürücü belgesini yenileyen, kaybeden, süresi biten, yıpranan vatandaşlardan bu işlem için 990,00 TL değerli kağıt bedeli, 230,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 1.220,00 TL ücret alınmaktadır.

Eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi ile süresi dolan, yıpranan ya da kaybedilen yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesi işleminde tüm süreçler aynı olmasına karşın her iki işlem arasında 81 kat fazla ücretlendirme yapılmaktadır. Bu fark, ilgili kamu kurumunun "kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kağıt ve harç bedelleri 'indirimsiz' şekilde alınır" açıklamasına dayandırılmaktadır. Yine polikarbon lazer baskı için 12,00 TL'ye yapılabilen bir işlemin, başka bir vatandaş için 990,00 TL ile ücretlendirilmesi sosyal devlet olmanın gerekleri ve objektiflik ile bağdaşmamaktadır" diye konuştu.

Eski sürücü belgesinin yenilenmesiyle, yeni sürücü belgesinin yenilenmesine 81 kat daha fazla ücret ödenmesi hakkaniyetli olmadığı gibi ehliyetini ilk günden yenileyen vatandaşlar için ceza niteliğinde olduğunu belirten Altay, "Bu nedenle aynı işlem için bütün vatandaşlardan aynı ücretin alınması, sürücü belgesini çok önceden değiştirenleri cezalandıran uygulamaya son verilmesi gerekmektedir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ehliyet Yenileme Ücretlerinde Eşitsizlik - Son Dakika

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