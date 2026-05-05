Ehliyetsiz sürücü kaza sonucu hayatını kaybetti

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde polisten kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocabel mevkisinde sabah saatlerinde ehliyetsiz sürücü Efecan Bayram (16), motosikletiyle seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kısa sürede kovalamacaya dönüşen olay sırasında genç sürücü, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen, ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Efecan Bayram hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı.