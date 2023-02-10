Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların içinde kalan canlı vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çıkarmaya çalışıyorlar. Ekiplerin yoğun şekilde gece gündüz demeden çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin bir çok noktasın ekiplerin çalışma yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ekiplerin gece ve gündüz çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika

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