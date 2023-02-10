Ekiplerin gece ve gündüz çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika
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Ekiplerin gece ve gündüz çalışmaları böyle görüntülendi

10.02.2023 09:38

Ekiplerin gece ve gündüz çalışmaları böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Ekiplerin gece ve gündüz çalışmaları böyle görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların içinde kalan canlı vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çıkarmaya çalışıyorlar. Ekiplerin yoğun şekilde gece gündüz demeden çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin bir çok noktasın ekiplerin çalışma yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Genel, Yerel, Son Dakika

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