Ekiplerin gece ve gündüz çalışmaları böyle görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların içinde kalan canlı vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çıkarmaya çalışıyorlar. Ekiplerin yoğun şekilde gece gündüz demeden çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin bir çok noktasın ekiplerin çalışma yaptığı görüldü.
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