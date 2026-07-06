Eklem Sağlığı Semineri Düzce'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Eklem Sağlığı Semineri Düzce'de Gerçekleşti

Eklem Sağlığı Semineri Düzce\'de Gerçekleşti
06.07.2026 10:10
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Düzce Üniversitesi, huzurevi sakinlerine yönelik eklem sağlığı semineri düzenledi.

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Huzur Akademisi kapsamında düzenlenen "Yaşam Boyu Hareket İçin Eklem Sağlığı" konulu seminer, Muharrem Sancaklı Huzurevinde gerçekleştirildi.

Programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı Gülnihal Karaduman, huzurevi sakinleri ile kurum çalışanları katıldı. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahid Osman Yücel'in konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, yaşlı bireylerde eklem sağlığının korunması, hareket kabiliyetinin sürdürülmesi ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı Gülnihal Karaduman, Huzur Akademisi kapsamında düzenlenen etkinliklerle üniversitenin bilgi ve birikimini toplumla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek programların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ederek sağlık ve sosyal hizmet alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Seminerlerin yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracağını ve sağlıklı yaşlanma sürecine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Rektör Nedim Sözbir programda yaptığı konuşmada, Düzce Üniversitesi'nin toplumsal katkı çalışmalarına büyük önem verdiğini belirtti. Sağlıklı ve aktif bir yaşamın sürdürülebilmesinin yalnızca hastalıkların tedavisiyle değil, koruyucu sağlık anlayışının benimsenmesi ve doğru bilgiye erişimle mümkün olduğunu ifade eden Rektörümüz, eklem sağlığı seminerinin katılımcılara faydalı olacağına inandığını belirterek programda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Yaşlılıkta eklem sağlığının korunmasına dikkat çekildi

Seminerde konuşan Doç. Dr. Mücahid Osman Yücel, eklem sağlığının ileri yaşlarda yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, yaşla birlikte artan eklem rahatsızlıklarını önlemek için düzenli egzersiz yapılmasını, ideal kilonun korunmasını ve düşmelerden kaçınılmasını önerdi. Düzenli hareket ve egzersizin önemine değinen Yücel, diz ve kalça eklemlerini korumak için ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını, uzun süre aynı pozisyonda kalınmamasını ve düzenli egzersizin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seminerin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü öğretim üyeleri huzurevi sakinleriyle birebir ilgilenerek katılımcıları tek tek muayene etti. Katılımcıların eklem sağlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan öğretim üyeleri yaşlı bireylerin hareket kabiliyetlerini korumalarına ve günlük yaşamlarını daha konforlu sürdürebilmelerine katkı sağlayacak basit ancak etkili egzersiz hareketlerini uygulamalı olarak gösterdi.

Katılımcılar, günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri egzersizleri uzmanından öğrenme fırsatı bulurken, program bireysel değerlendirmeler ve uygulamalı bilgilendirmelerle tamamlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eklem Sağlığı Semineri Düzce'de Gerçekleşti - Son Dakika

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