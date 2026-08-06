Eko Köy 2 Projesi\'nde Son Aşama

Bayburt'ta yapımı devam eden Eko Köy 2 Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması için çalışmalar sürüyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, proje alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Saha ziyaretinde projenin son durumu gözden geçirilirken, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan Eko Köy 2 Projesi'nin tamamlanmasının ardından hizmete sunulması planlanıyor. Eko Köy 2 Projesi ile üreticilere modern üretim alanlarının kazandırılması, örtü altı sebze üretiminin artırılması ve kırsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.