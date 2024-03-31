Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte oy kullandı

Oyunu ailesiyle birlikte kullanan CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugün biraz da benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır" dedi.
CHP İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yüksel İmam Hatip Lisesi'ne ailesiyle birlikte gelerek 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İmamoğlu'nun oğlu Selim Semih de ilk kez oy kullandı. Oy kullanmak için kabine giren İmamoğlu kabinden çıktığı sırada mührü unuttuğunu fark edip geri almaya girdiği anlar da kameralara yansıdı. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, "Hayırlı olsun, bütün büyükşehirler bütün ilçeler beldeler milletimize huzuru barışı bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa berekete vesile olur. Selim ilk kez oyunu kullandı. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz ondan heyecanlandı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"Benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı"
"Benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı" diyen İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye'nin her yerinde yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun sıkıntının olmadığı sandık iradesinin kimsenin hakkına gelmeden sonuç ne ise vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyorum. Bugün ailemizle eşim ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Bu hakkın sandığa atıldığı an itibarıyla korunması da şarttır. Elbette bunun korunması bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'de bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde yıllarda hep birlikte yaşarız. Bugün biraz da benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı bütün çalışma arkadaşlarımı bütün mesai arkadaşlarımı, siyasi arkadaşlarımı en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan asla siyasi unsurları önüne koymadan partizanlığı önüne koymadan bireylerin eşitliği insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birini kırdıysam üzdüysem bu koca şehirde elbette af dilerim." - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte oy kullandı - Son Dakika
Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, İslamhaneleri Mahallesi'nde gerçekleşti. Programa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve birçok siyasi isim katıldı. Başkan Aras, birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftar buluşmaları farklı mahallelerde devam edecek.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede faaliyet gösteren 30'a yakın derneği ziyaret ederek, kente katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Türkiye'de yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, oylarını 5 adımda kullanabilecek. Seçmenler, oy kullanacakları yerleri öğrenmek için YSK'nin internet sitesini veya diğer iletişim kanallarını kullanabilecek. Seçmenlerin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar arasında kimlik belgesini bulundurma, cep telefonuyla kabine girmeme, oy pusulasına sadece mühür basma gibi kurallar bulunuyor. Oy kullandıktan sonra seçmenler, sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yere imza atacaklar.
Bakan Bak, Rize'de yapılan spor tesislerini inceledi ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için spor yapmalarını istedi. Türkiye'de son 22 yılda spor alanında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Bak, çocukların spor yapmasının toplumla uyumlarını ve eğitim başarılarını artırdığını vurguladı.
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, deepfake içeriklerin tespiti için yapay zekanın tek umutları olduğunu söyledi. Deepfake videoların evrensel bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulunan Şeker, deepfake karşıtı teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deepfake tehdidine karşı hükümetler ya da uluslararası kuruluşlarca finanse edilen kamuya açık araçların oluşturulması gerektiğini belirtti. Şeker, deepfake karşıtı teknolojiler için yapay zeka teknolojisinin üretilmesinin en iyi yol olduğunu ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı. Seçer, belediye hizmetlerine devam ettiklerini ve Mersin'in sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, Mersin'in tanıtımı için bir dizi adım attıklarını ve ikinci 5 yıllık görev süresinde Metro, Sosyal Konut ve Afete Dirençli Bir Kent gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il seçim işleri başkanlığı tarafından hazırlanan program dahilinde toplam 2 bin 636 sandık başkanının eğitiminin tamamlandığını söyledi. Verilen eğitimle sandık başkanlarının bilgilerinin tazelendiğine dikkat çeken Güngör, 'Sandık namustur. Halkın emaneti oylara sonuna kadar sahip çıkılacak. Milletimizin oyu korunacak' dedi.
Sanayiciler, su tüketiminin azaltılması ve atık su geri kazanımı konularında çalışmalarını hızlandırıyor. Su kaynaklarının azalmasıyla Türkiye su stresi yaşayan ülkeler arasına girdi. Sanayideki toplam su tüketiminin yüzde 11'i oluşturuyor. Özellikle tekstil sektörü, suyu daha az tüketmeyi sağlayan makine yatırımlarını artırıyor. Tarımda ise modern ve sürdürülebilir sulama sistemlerinin kullanımı önem kazanıyor.
Senegal, şubattan bu yana uğraştığı siyasi krizleri nihayete erdirerek 24 Mart'ta 5'inci cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Nohut Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Bilecik'te nohut tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl'ün katkılarıyla yürütülen projede, Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki 200 çiftçiye toplamda 48 ton 'Azkan' cinsi nohut tohumu dağıtıldı. Törene çiftçilerin yanı sıra yerel yöneticiler, parti temsilcileri ve köy muhtarları da katıldı.
İdlib ilindeki yerel sivil toplum kuruluşları, Down sendromlu çocuklara psikolojik destek sunarak, konuşma terapisi ve yaşam becerileri öğreterek topluma kazandırmaya çalışıyor. Beyaz Kalpler adlı merkezde çalışmalar yürütülerek, Down sendromlu çocukların sosyalleşmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için destek sağlanıyor. Ancak merkezin fizyoterapi cihazlarına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
Depremin vurduğu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Garajda şehir içi minibüs yazıhaneleri bulunacak ve şehir içi trafik akışına önemli ölçüde katkı sağlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?