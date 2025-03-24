Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi

Geniş Video İzle

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve CHP üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ederek yürüyüş düzenledi. Okur, tutuklamanın arkasında iktidarın muhalefeti sindirme çabası olduğunu savundu.

24.03.2025 10:18  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Ekrem Başkan'ın tutuklama yazısında 'Kaçma şüphesi var' yazıyor. Ekrem Başkan kaçma şüphesiyle değil, kazanma şüphesi olduğu için tutuklandı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Atatürk Caddesi'nde devam eden yürüyüşün sona erdiği Beşyol'da protestocular "Öğrenci Andı"nı okudu.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, burada yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"İmamoğlu, İstanbul'u yönetmeye talip oldu. Bu yiğit girdiği seçimi kazandı. Ama dediler ki 'Kaybettin, çünkü oyları çaldın.' Ekrem Başkan yılmadı, bileklerini, kollarını sıvadı. Tekrar edilen seçimi 800 bin oy farkla kazanarak, anasının ak sütü gibi kazandığını cümle aleme ispatladı. Dediler ki 'Sen topal ördeksin, biz seni çalıştırmayız.' Önüne bir sürü engel çıkardılar. Mecliste azınlıkta kaldı, istediği kararları aldıramadı. Çalıştırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Fakat Ekrem Başkan, 31 Mart'ta girdiği seçimi 1 milyon oy farkla kazandı. Kaybetmeyi hazmedemeyen, kaybetmeyi bilmeyen iktidar, bu kez de Ekrem Başkan'ın diplomasıyla uğraşmaya başladı. Dediler ki 'Senin diploman sahte, sen sahtekarsın, yatay geçişin sahte.' Bu iktidar başımızda olduğu sürece kimsenin diploması garanti değil.

Neden Ekrem Başkan tutuklandı? Çünkü Kanal İstanbul'a karşıydı. Kanal İstanbul yapılabilsin diye Ekrem Başkan tutuklandı. Çünkü Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanının rakibiydi. Ekrem Başkan'ın tutuklama yazısında 'Kaçma şüphesi var' yazıyor. Ekrem Başkan kaçma şüphesiyle değil, kazanma şüphesi olduğu için tutuklandı."

"Halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişimi"

CHP Soma İlçe Başkanı Levent Erbinsoy da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime cevap veren vatandaşların sandıkları doldurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üye sandıklarımıza, tek adam rejimine karşı çıkmak ve demokrasiye sahip çıkmak için geldiniz. Burada, demokrasimizin ağır bir darbe aldığı, hukuksuz bir tutuklamanın karşısında dimdik durmak için toplandık. Erdoğan iktidarı, halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Amaçları bizleri sindirmek, korkutmak, yıldırmak. Ama biz korkmayacağız, pes etmeyeceğiz. Birlik, beraberlik ve omuz omuza mücadele vereceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Sercan Okur, Politika, İmamoğlu, Finans, Hukuk, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:42:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement