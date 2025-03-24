Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Ekrem Başkan'ın tutuklama yazısında 'Kaçma şüphesi var' yazıyor. Ekrem Başkan kaçma şüphesiyle değil, kazanma şüphesi olduğu için tutuklandı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Atatürk Caddesi'nde devam eden yürüyüşün sona erdiği Beşyol'da protestocular "Öğrenci Andı"nı okudu.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, burada yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"İmamoğlu, İstanbul'u yönetmeye talip oldu. Bu yiğit girdiği seçimi kazandı. Ama dediler ki 'Kaybettin, çünkü oyları çaldın.' Ekrem Başkan yılmadı, bileklerini, kollarını sıvadı. Tekrar edilen seçimi 800 bin oy farkla kazanarak, anasının ak sütü gibi kazandığını cümle aleme ispatladı. Dediler ki 'Sen topal ördeksin, biz seni çalıştırmayız.' Önüne bir sürü engel çıkardılar. Mecliste azınlıkta kaldı, istediği kararları aldıramadı. Çalıştırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Fakat Ekrem Başkan, 31 Mart'ta girdiği seçimi 1 milyon oy farkla kazandı. Kaybetmeyi hazmedemeyen, kaybetmeyi bilmeyen iktidar, bu kez de Ekrem Başkan'ın diplomasıyla uğraşmaya başladı. Dediler ki 'Senin diploman sahte, sen sahtekarsın, yatay geçişin sahte.' Bu iktidar başımızda olduğu sürece kimsenin diploması garanti değil.

Neden Ekrem Başkan tutuklandı? Çünkü Kanal İstanbul'a karşıydı. Kanal İstanbul yapılabilsin diye Ekrem Başkan tutuklandı. Çünkü Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanının rakibiydi. Ekrem Başkan'ın tutuklama yazısında 'Kaçma şüphesi var' yazıyor. Ekrem Başkan kaçma şüphesiyle değil, kazanma şüphesi olduğu için tutuklandı."

"Halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişimi"

CHP Soma İlçe Başkanı Levent Erbinsoy da CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime cevap veren vatandaşların sandıkları doldurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üye sandıklarımıza, tek adam rejimine karşı çıkmak ve demokrasiye sahip çıkmak için geldiniz. Burada, demokrasimizin ağır bir darbe aldığı, hukuksuz bir tutuklamanın karşısında dimdik durmak için toplandık. Erdoğan iktidarı, halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Amaçları bizleri sindirmek, korkutmak, yıldırmak. Ama biz korkmayacağız, pes etmeyeceğiz. Birlik, beraberlik ve omuz omuza mücadele vereceğiz."