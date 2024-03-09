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El freni çekilmeyen otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü sakinliğiyle şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu Fiat marka otomobil, yokuş aşağı hareket ederek metrelerce yükseklikten alt yola düştü. Düştüğü yerde yan şekilde duran araç jandarma ekiplerinin gelmesiyle kaldırıldı.

Kaza, Faralya Mahallesi, Kirme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde Fiat marka otomobiliyle dolaşan bir kişi yüksek bir yerden manzarayı izlemek için aracından el frenini çekmeden indi. Vatandaşın araçtan inmesiyle 34 GUG 084 plakalı Fiat otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Durumu fark eden sürücünün çabalarına rağmen otomobil metrelerce yüksekten at yola düştü. Yol kenarına yan şekilde düşen araç jandarma ekiplerinin gelmesiyle kaldırıldı.

Kazanın ardından yoldan geçen bir vatandaş ise bu anları kayıt altına aldı. Kayıtta otomobil sürücüsü, "Manzarayı izlemek için durdum. Dağların resmini çekmek istedim. Otomatik araba kendi kendine kaymaya başladı. Arabada yana yatık şekilde düştü" dedi.