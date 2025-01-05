El Salvador açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Latin Amerika ülkelerinden El Salvador açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'ne (USGS), depremin El Salvador'un La Libertad eyaletinin 50 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 50 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi. - SAN SALVADOR
Son Dakika › Yerel › El Salvador Açıklarında 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?