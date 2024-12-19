El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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El Sanatları Sergisi Açıldı

El Sanatları Sergisi Açıldı

Menteşe Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursları sergisi açıldı, eserler görücüye çıktı.

19.12.2024 12:47
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Menteşe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen el sanatları kurslarında yapılan eserlerin sergisi açıldı. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kursların ürünlerinden oluşan serginin açılışı, Kaymakamlık Hizmet Binası'nda Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'in katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa, Kaymakam Mehmet Eriş'in yanı sıra eşi Gülşen Eriş Hanımefendi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Batuhan Mavi de katıldı. Katılımcılar sergiyi gezerek kursiyerlerle sohbet etti ve üretilen el emeği göz nuru eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide konuşan Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün vatandaşların ve kurumların talepleri doğrultusunda çeşitli kurslar açtığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu tür kurslar sayesinde vatandaşlarımızın el emeğiyle ürettikleri eserleri görmek bizi son derece mutlu ediyor. Kursların ne kadar faydalı olduğunu bu sergide bir kez daha anladık. Menteşe'de kurumlar arası iş birliğiyle bu tür güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden farklı ve özgün el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, el emeği ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlarken, kursiyerlerin başarılarını da gözler önüne serdi.

Bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, kurslara katılmak isteyen vatandaşların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iletişime geçerek bilgi alabilecekleri duyuruldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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