El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştu - Son Dakika
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El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştu

02.03.2022 16:59

El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştuMANİSA Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde düzenlenen kurslarda hazırlanan ürünlerin sergilendiği El Sanatları Sergisi'nin açılışı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın...

El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştu

MANİSA Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde düzenlenen kurslarda hazırlanan ürünlerin sergilendiği El Sanatları Sergisi'nin açılışı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın katılımıyla gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı El Sanatları Sergisi, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kaymakam Ali Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Sergi ürünleri 3 ayda hazırlandı

Eski Belediye Binasında 2-3-4 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan El Sanatları Sergisi'nde; resim, ahşap boyama, alçı rölyef ve çini türlerinde 3 aylık süreç içerisinde kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler sergileniyor.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

El Sanatları Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğretmenleri ve belediyemiz personeli tarafından 3 aylık sürede yapılan çalışmalarla ilgili hazırladıkları serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah kurslarımızın sayısı ve yapılan işlerin kalitesi artarak bundan sonraki süreçte Turgutlu'muza hizmet ederler. Bu serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, serginin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

El Sanatları Sergisi'nin açılış törenine Başkan Çetin Akın ve Kaymakam Ali Yılmaz ile birlikte Başkan Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Doğrucu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştu
El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştu
El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştu

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Turgutlu Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi, Çetin Akın, Turgutlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel El Sanatları Sergisi ziyaretçileriyle buluştu - Son Dakika


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