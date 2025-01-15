El Talip İkizlerinin Duygusal Veda Anı

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Esad rejimin devrilmesinin ardından ülkesine dönme kararı alan Suriyeli El Talip ailesinin ikizleri Semur ve Hüseyin, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki okullarına veda etti. İkizlerin vedası sırasında duygusal anlar yaşanırken bazı çocuklar gözyaşlarını tutamadı.

Esad rejimin devrilmesinin ardından Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Suriyeli El Talip ailesi de özgürlüğüne kavuşan ülkelerine dönme kararı aldı. Dönme kararı sonrası Nizip Zeugma Anaokulu'nda okuyan ailenin 5 yaşındaki ikizleri Semur ve Hüseyin El Talip, okul arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaştı. Semur ve Hüseyin'in arkadaşları ile öğretmenlerine vedası ise duygusal oldu. İkizlerin vedası sırasında bazı arkadaşları göz yaşlarına hakim olamazken bazı arkadaşları ise sarılarak veda etti. İkizler de beraber eğitim gördükleri okul arkadaşlarına el sallayarak veda etti.

"Allah tüm Türkiye'den razı olsun"

Esad rejimi sonrası yıllardır hasret kaldıkları ülkelerine dönme kararı aldıklarını söyleyen baba El Talip (28), "Biz artık ülkemiz Suriye'ye dönüyoruz. Allah tüm Türkiye'den razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP