El Yıkama Günü\'nde Bilinçlendirme Etkinliği

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15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla Adıyaman'ın Besni ilçe Devlet Hastanesinde stant açıldı.

Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla açılan stantta doğru el yıkamanın enfeksiyonları önlemedeki önemi üzerine bilgiler verildi.

Etkinlikte, el hijyeni temalı amblemlerle süslenmiş ürünler dağıtıldı ve el yıkama konusundaki bilinçlenmeyi artırmak için hastanemizin farklı noktalarına 'Doğru el yıkama' ile ilgili afişler asıldı.

Vatandaşlar, düzenlenen etkinlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür etiklerini ve bu tür programların önemli olduğunu söyledi. - ADIYAMAN