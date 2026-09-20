Elazığ Ağın'da 28 haneli köyün kadın muhtarı 23 yıldır görevini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Ağın'da 28 haneli köyün kadın muhtarı 23 yıldır görevini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Ağın\'da 28 haneli köyün kadın muhtarı 23 yıldır görevini sürdürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Ağın'a bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde 51 yaşındaki kadın muhtar, 2004'ten bu yana görevini kesintisiz sürdürüyor. Dedesinin 40 yıl yaptığı muhtarlığı devralan muhtar, köye kilitli parke, yenilenen su hattı, sulama kanalı ve elektrik tesisatı kazandırdı.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 2004 yerel seçimlerinden bu yana muhtarlık görevini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 28 haneli Kaşpınar köyünde yerel yönetim, 2004 yılından bu yana kadın muhtar tarafından yürütülüyor. 2004 yerel seçimleriyle mührü devralan 51 yaşındaki Şükran Doydu Çimen, 23 yıldır kesintisiz olarak köy muhtarlığı görevinde bulunuyor. Dedesinin 40 yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü muhtarlık görevini takip ederek seçime giren Çimen, 2004 yılından bu yana yapılan seçimlerde köy sakinlerinin oylarıyla göreve tekrar getirildi. Çimen, görev süresi boyunca köyün altyapı, su hattı, yol ve elektrik tesisatı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Görev süresi, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve göreve başlama süreci hakkında bilgi veren Muhtar Şükran Doydu Çimen, "Ben Ağın Kaşpınar Köyü Muhtarı Şükran Doydu Çimen. 51 yaşındayım ve 23 yıldır muhtarlık görevime devam ediyorum. Köyümü seviyorum; köylülerimiz de çok iyi ve anlayışlı insanlar. Onlara hizmet etmeye çalışıyorum, zaman zaman zorlandığım konular da oluyor. Görev sürem boyunca köyümüze çeşitli hizmetler kazandırdık. 2016 yılında kilitli parke taşı döşettik. İçme suyu hattımız eskiden asbest boruydu, 900 metrelik hattı plastik borularla yeniledik. Bunun yanı sıra sulama kanalları yaptırdık. 2021 yılında ise oldukça eskiyen elektrik tesisatımızı tamamen yeniledik. Köyüme hizmet etmek için çalışıyorum. Köylülerimiz de bu süreçte her zaman yanımda oldular, sağ olsunlar. Muhtarlığın nereden aklıma geldiğine gelince de dedem 40 yıl boyunca muhtarlık yapmıştı. Ben de onun yolundan gitmeye karar verdim, 'dededen toruna' diyelim. İlk başlarda babam ve ağabeyim muhtar olmamı istemediler, 'Sen yapamazsın, köylüyle uğraşamazsın, zordur' dediler. Ancak sonradan onlar da bana destek vermeye başladılar" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerElazığGüncelKadınYerelAğınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Sungurlu’da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı Ses tellerine sülük yapışmış Sungurlu'da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı! Ses tellerine sülük yapışmış
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
10:50
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 11:32:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ Ağın'da 28 haneli köyün kadın muhtarı 23 yıldır görevini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement