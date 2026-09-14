Elazığ Ağın'da imece usulü salça hazırlığı tepsilerde güneşe çıktı - Son Dakika
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Elazığ Ağın'da imece usulü salça hazırlığı tepsilerde güneşe çıktı

Elazığ Ağın\'da imece usulü salça hazırlığı tepsilerde güneşe çıktı
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde sonbahar yaklaşırken kışlık erzak hazırlıkları hız kazandı. Yaz aylarını ilçede geçiren vatandaşlar, imece usulüyle hazırladıkları domates salçalarını tepsilere yayarak güneşte kurutmaya bıraktı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan domates salçaları, tepsilere yayılarak güneşte kurutulmaya bırakıldı.

Ağın ilçesinde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte kışlık erzak hazırlıkları hız kazandı. Yaz aylarını ilçede geçiren vatandaşların imece usulüyle yürüttüğü çalışmalarda, geleneksel yöntemlerle yapılan domates salçasında tepsilerde güneşte kurutma aşamasına geçildi. Bahçelerden toplanan veya satın alınan domateslerin yıkanıp çekilerek süzülmesinin ardından hazırlanan malzemeler, açık havada tepsilere serildi. Gün boyunca belirli aralıklarla karıştırılan ve tuzlanarak güneşte kıvam alması sağlanan domates salçaları, tepsilerdeki detay görüntüleriyle kaydedildi.

Yaz aylarını ilçede geçiren ve yürütülen sürece değinen Feride Kocamaz, "İzmir'de yaşıyorum ama yazları buradayım. Salçalarımızı da eylül ayının başı yapıyoruz. Domatesimizi bahçeden topluyoruz veya satın alıyoruz, yıkıyoruz. Doğrayıp makineden çekiyoruz. Ardından iki gün kovaların içinde bekletiyoruz. Ardından süzgeçten geçiriyoruz. Sonra da tepsilere yayıyoruz. İki gün öyle kalıyor. Sonra tuzunu atıyoruz ve devamlı karıştırılıyor. Yaklaşık üç gün sonra kaldırıyoruz. Güzel oluyor, kendi ellerimizle yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Ağın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Ağın'da imece usulü salça hazırlığı tepsilerde güneşe çıktı - Son Dakika

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