Elazığ AK Parti İl Başkanı Selmanoğlu, kazada yaralanan 4 kişiyi ziyaret etti - Son Dakika
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Elazığ AK Parti İl Başkanı Selmanoğlu, kazada yaralanan 4 kişiyi ziyaret etti

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Elazığ AK Parti İl Başkanı Selmanoğlu, kazada yaralanan 4 kişiyi ziyaret etti
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Elazığ-Bingöl karayolunda Palu Belediye Başkanı'nın konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Selmanoğlu, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, konvoyunda zincirleme kaza sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Olay, bugün Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi, konvoyda bulunan ve aynı zamanda hekim olan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş yaptı. Yaralılar ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Palu'daki programın ardından beraberindeki heyetle birlikte hastaneye geçti. Yaralanan vatandaşları ziyaret eden Başkan Selmanoğlu, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Başkan Selmanoğlu, "Palu programımız sırasinda konvoyumuzda meydana gelen talihsiz zincirleme trafik kazasında yaralanan hemşehrilerimizi; Milletvekillerimiz Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Palu Belediye Başkanımız Muhammed Septioğlu, Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte tedavi gördükleri Fethi Sekin Şehir Hastanemizde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tedavi gören diğer hastalarımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralanan hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavi gören tüm hastalarımıza rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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