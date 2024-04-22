Elazığ Belediye Başkanı, desteklemeyen personeli cezalandırıyor iddiası - Son Dakika
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Yerel

Elazığ Belediye Başkanı, desteklemeyen personeli cezalandırıyor iddiası

Elazığ Belediye Başkanı, desteklemeyen personeli cezalandırıyor iddiası

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, seçim sürecinde kendisini desteklemeyen 110 belediye personelini başka birimlere sürgün ettiği iddia edildi. Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü, bu durumu farklı siyasi tercihlerde bulunan personelleri cezalandırma olarak değerlendirdi.

22.04.2024 17:49  Güncelleme: 18:03
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(ELAZIĞ) - 31 Mart yerel seçiminlerde Elazığ Belediye Başkanı seçilen AKP'li Şahin Şerifoğulları'nın, seçim sürecinde başka adayları destekleyen 110 belediye personelini Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiği ileri sürüldü. Elazığ Belediyesi Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, "Yönetim bunu yer değişikliği diye ilan ediyor ama görev yeri değiştirilen personelin çoğu Veteriner İşleri Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü'nde görevlendirme yapıldığını görüyoruz. Bu listedeki arkadaşların birçoğu farklı siyasi düşünceye sahip kişiler" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ'da  AKP'nin adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 38,19 ile tekrar belediye başkanı seçildi. AKP'li Şerifoğulları, göreve başlamasının ardından seçim sürecinde kendisine destek vermeyen, aday adaylık sürecinde Şerifoğulları'nın karşısında olan işçi ve memur statüsünde olan personelleri Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevlendirme yaptığı öne sürüldü.

"FARKLI SİYASİ TERCİHTE BULUNAN PERSONELLERİ CEZALANDIRIYOR"

AKP'li Başkan Şahin Şerifoğulları'nın farklı siyasi görüşe sahip olan ve seçimlerde kendisini desteklemeyen personelin yerini değiştirerek cezalandırdığını kaydeden Elazığ Belediyesi Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, şunları söyledi:

"Yönetim bunu yer değişikliği diye ilan ediyor ama görev yeri değiştirilen personellerin çoğu Veteriner İşleri Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü'nde görevlendirme yapıldığını görüyoruz. Bu listedeki arkadaşların birçoğu farklı siyasi düşünceye sahip kişiler. Saadet Partisi'nden, MHP'den, Yeniden Refah'tan hatta aday adaylık sürecinde Ak Partili olup mevcut başkanı değil de başka aday adaylarının sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş ya da o isimleri desteklemiş arkadaşlar da var. Belediye başkanı personelin siyasi fikri olamazmış gibi değerlendirip bu farklı tercihlerde bulunanları bu şekilde cezalandırıyor. Sayın başkanın bu tür hadiseleri var. Özellikle Ak Parti aday adaylığı sürecinde Ramazan Gürgöze, Ali Tekataş gibi isimleri destekleyen veya yakın akrabası olan Ak Partili personelleri de sürgün ettiler. Seçimi kazanır kazanmaz birçok personelleri farklı birimlere sürgün etmesi birilerine gözdağı veriyor. Ancak burada en büyük gözdağını cumhurbaşkanına veriyor. Çünkü cumhurbaşkanı balkon konuşmasında farklı fikirlere saygı göstereceklerini, halka tepeden bakmayacaklarını ifade etmişti. Buna rağmen belediye başkanının insanımıza verdiği gözdağının en büyüğünü sayın cumhurbaşkanına vermiş oluyor. Cumhurbaşkanın koymuş olduğu siyaset tarzını kendisinin benimsemediğini, ayrı bir yoldan gideceğini ifade etmiş oldu.

"ONLAR SERTLEŞTİKÇE BİZDE SERTLEŞECEĞİZ"

Bunların temelinde sayın belediye başkanında milli iradeyi, demokrasiyi, şeffaflığı içselleştirmemiş, içine sindirememiş bir siyaset tarzı ve anlayış tarzı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu hatalardan vazgeçer çünkü beş yıl belediye başkanlığı yapacak bu sürdürülebilir bir şey değil diye düşünüyorum. Türkiye'de birçok şey değişiyor. Yerel yönetimlerde değişiklik oldu, yeni siyasi parti ve aktörler ortaya çıktı. Artık eski Türkiye yok bir önceki dönem artık yok. Çünkü farklı muhalefet partileir var, mevcut partilerin tavırları değişti, yerel seçimlerde siyasi dengeler değişti. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Elazığ'da da biz Yeniden Refah Partisi olarak dürüst, ilkeli ve halka hesap verebilir bir muhalefet anlayışıyla yola çıktık ve bununla devam edeceğiz. Buyursunlar kendileri bu tavırlarına devam etsinler ama biz bu noktada onlar sertleştikçe bizde sertleşeceğimizi ifade etmek isteriz."

Konuyla ilgili bilgi alınmak istenen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise telefonlara ve mesajlara cevap vermedi.

Kaynak: ANKA

Şahin Şerifoğulları, Elazığ, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı, desteklemeyen personeli cezalandırıyor iddiası - Son Dakika

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