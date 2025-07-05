Elazığ Belediye Başkanı, Rızaiye ve Yemişlik Mahallelerini Ziyaret Etti

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Rızaiye ve Yemişlik mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaş odaklı ve sorunlara kalıcı çözümler sunan belediyecilik anlayışıyla yatırım ve hizmetlerini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bir yandan Elazığ Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelerken, bir yandan da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Göreve başladığı ilk günden itibaren mahalle ayrımı gözetmeden şehrin dört bir yanını eserlerle donatarak vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri götüren Başkan Şerifoğulları, Rızaiye Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Rızaiye Mahalle Muhtarı Hayrettin Tanyıldızı ile bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarla da buluştu. Başkan Şahin Şerifoğulları, Rızaiye Mahallesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Şerifoğulları'na taleplerini iletip teşekkür etti.

Başkan Şerifoğulları ardından Yemişlik Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İlk olarak Yemişlik Mahalle Muhtarı Vahap Aslan'ı ziyaret eden Başkan Şahin Şerifoğulları, ardından mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve mahallenin sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Şerifoğulları'na temaslarında Birim Müdürleri de eşlik etti.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Bir yandan aziz şehrimizin geleceğini inşa etme amacıyla tüm ekibimizle yoğun mesaimizi sürdürürken bir yandan da kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Rızaiye ve Yemişlik mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahalle ayrımı gözetmeden sevdalısı olduğumuz güzel şehrimizin her bölgesine eser bırakarak, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için aşkla, durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ELAZIĞ