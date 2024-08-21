Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Temaslarda Bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Temaslarda Bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan çalışmaları inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları, mahalle ayrımı gözetmeden saha temaslarını sürdürdü ve vatandaşların taleplerini dinledi.

21.08.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir dizi temasta bulundu.

Mahalle ayrımı gözetmeden saha temaslarını sürdüren ve Elazığ Belediyesinin yatırımlarını inceleyen Başkan Şerifoğulları bu kez, Ulukent Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Mahalle muhtarı Mustafa Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Başkan Şerifoğulları, vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlar, mahalleye yatırımlarını sürdüren Başkan Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Elazığ'da büyük bir dönüşüme ve gelişime imza atarak şehri gerçek belediyecilikle buluşturmaya devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda temaslarda bulundu. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Rahman Kızılkaya ile birlikte Türk Kızılay Elazığ Şubesinin vatandaşlara sunduğu hizmet ve faaliyetler hakkında bilgiler alan Başkan Şerifoğulları, Türk Kızılay çalışanlarına kolaylıklar diledi ve ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları'nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, Elazığ'a kazandırdığı yatırımlar için Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

"Hemşehrilerimizin geleceğini daha müreffeh kılabilmek için çalışıyoruz"

Temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Aziz şehrimizin geleceğini hayata geçirdiğimiz yatırımlarla şekillendirirken, tamamladığımız, planladığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalarla ilgili Ulukent Mahallemizde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerin çalışmalarını yerinde görerek gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldık. Ardından, kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bizim, tek hedefimiz aziz şehrimizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sunmak. Göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman sahada olduk ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şehrimize kalıcı eserler kazandırmanın yanı sıra gönül belediyeciliği ilkesini de hiçbir zaman ihmal etmedik. Hiçbir zaman mahalle ayrımı gözetmedik. Şehrimizin her bir köşesi için azim ve kararlılıkla hizmet seferberliğini sürdürdük ve kıymetli hemşehrilerimizin geleceğini daha müreffeh kılabilmek için çalıştık, ilk günkü aşkla mesai harcamaya da devam ediyoruz. İnsanı merkeze alan çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla kıymetli hemşehrilerimizin gönüllerine dokunarak, kendileri ile her zaman istişare içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin destekleri ve dualarından aldığımız güçle bu kutlu yolda, şehrimizi geleceğe taşıyacak olan kalıcı yatırımlarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bizleri bugün ilgi ve sevgiyle karşılayan bütün hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ulukent Mahallesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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