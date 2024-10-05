Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Hicret Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Hicret Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Hicret Mahallesi\'nde İncelemelerde Bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hicret Mahallesi'ni ziyaret ederek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve mahalle muhtarıyla birlikte incelemelerde bulundu.

05.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hicret Mahallesi'ni ziyaret ederek gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Elazığ'da saha çalışmalarına devam eden ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hicret Mahallesi'nde temaslarda bulundu. Hicret Mahalle muhtarı Murat Gülbasan ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesinin mahallede gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları, daha sonra Muhtar Murat Gülbasan'dan bilgi aldı.

Temaslarının ardından değerlendirmede bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Saha çalışmalarımız kapsamında Hicret Mahallemizi ziyaret ettik. Belediyemizin yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak bilgiler aldık. Bizim için şehrimizin her mahallesi, her sokağı, her caddesi çok önemli. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin batısına ne yaptıysak, doğusuna aynısını, güneyine ne yaptıysak kuzeyine aynısını yaptık. Mahalle ayrımı gözetmeden aziz ve güzel Elazığ'ımızın her köşesini eserlerle donatarak hizmet etmeyi sürdürüyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Hicret Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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