Elazığ Belediyesi Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Uyardı

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Elazığ Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Konuyla ilgili Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde, bazı kişi ya da kişiler tarafından Elazığ Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin isimlerini kullanarak para talebinde ve iş vaadinde bulunularak dolandırıcılık girişimleri tespit edilmiştir. Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan bu ve buna benzer talep ya da vaatlerde bulunması söz konusu değildir. Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin isimlerini kullanarak bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacı dolandırıcılıktır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek emniyet güçlerini bilgilendirmelerini önemle rica ederiz" denildi. - ELAZIĞ