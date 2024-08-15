Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nden Gençlik Spor İl Müdürlüğü\'ne ziyaret

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sportif faaliyetlerde performanslarını sergiledi.

15.08.2024 15:04  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde eğitimlere katılan özel gereksinimli bireyler, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çeşitli sportif faaliyetlerde performanslarını sergiledi.

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, eğitim programlarıyla özel gereksinimli bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken sosyal, sportif ve sanatsal içerikli aktivitelerle de bireylerin becerilerinin geliştirilmesine, kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlanıyor. Hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamlarını güçlendirmek amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne düzenlenen gezi programı, renkli görüntülere sahne oldu. Engelli bireylerin spor alanındaki yeteneklerini ve azimlerini sergileme fırsatı bulduğu etkinlikte, bilardo ve dart oynayan özel gereksinimli bireylere Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu da eşlik ederek hem motivasyon desteği sağladı hem de mutluluklarına ortak oldu.

Engellerin sadece aşılması gereken birer aşama olduğunun altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu, "Engelli kardeşlerimizin sanattan sosyal faaliyetlere, spordan kültürel faaliyetlere hayatın her alanında yer almasına büyük önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda da her zaman bu kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz, onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Engelleri aşmak adına hep birlikte çalışacağız. Bu tür etkinliklerin bu amacımıza katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Gençlik, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement