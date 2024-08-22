Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Gereksinimli Bireylerin Müze Gezisi - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Gereksinimli Bireylerin Müze Gezisi

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Gereksinimli Bireylerin Müze Gezisi

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde eğitimlere katılan özel gereksinimli bireyler, Harput'a kazandırılan müzeleri ziyaret etti. Gezi programında engelli bireyler aileleriyle birlikte Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesi'ni gezdi. Ardından engelli bireylere özel bir konser düzenlendi. Etkinlik sonunda katılımcılar memnuniyetlerini ifade ederken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu, engelli bireylerin sosyal etkinliklere katılımının artacağını belirtti.

22.08.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
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Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde eğitimlere katılan özel gereksinimli bireyler, Harput'a kazandırılan müzeleri ziyaret etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu'nun da katıldığı gezi programında engelli bireyler aileleriyle birlikte önce Basın Müzesini ardından da Hoca Hasan Hamam Müzesini gezdi. Gezi programının ardından Hoca Hasan Hamam Müzesi teras alanında Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ekibi tarafından engelli bireylere özel mini bir konser programı düzenlendi. Şarkılara türkülere eşlik ederek kendilerini müziğin ritmine kaptıran özel konuklar doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı.

Etkinlik sonunda, katılımcılar düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti ifade ederken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu da bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve engelli bireylerin daha fazla sosyal etkinliğe katılımının sağlanacağını belirtti. Toplumun tüm kesimlerinin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine dikkat çeken Meydanoğlu, "Elazığ'da özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu konusunda gayretlerimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki atılan bu adımlar aynı zamanda toplumsal duyarlılığın da artmasına vesile olacaktır. Bu tür etkinliklerle hem tarihi ve kültürel zenginliklerimizin tanıtımına hem de bu kardeşlerimizin sosyal yaşamda daha aktif olmalarına katkı sağlamış olacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Gereksinimli Bireylerin Müze Gezisi - Son Dakika

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