Elazığ Belediyesi Geleneksel Yaz Etkinlikleri Başlıyor

Elazığ Belediyesinin geleneksel hale getirdiği "Yaz Etkinlikleri" başlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, kültürel değerlerin yaşatılması adına geleneksel hale getirdiği "Yaz Etkinlikleri" ile her yaştan vatandaşa yaz aylarında keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmaya bu yıl da devam edecek. Bu kapsamda pazartesi günleri şehrin değişik noktalarında Mehteran Konserleri düzenlenecek. Her hafta salı ve perşembe günleri "Yaz Etkinlikleri" kapsamında Kültür Park Amfitiyatro sahnesinde konserler gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi, kadim kürsübaşı geleneğini yaşatmak amacıyla her hafta çarşamba ve cumartesi günlerinde Harput Hoca Hasan Hamam Müzesinde kürsübaşı konserleri düzenleyecek.

Her mahallede gezici tiyatro şenliği

Çocukları, sanat ve tiyatro ile buluşturmayı da ihmal etmeyen Elazığ Belediyesi, her hafta bir mahallede gezici tiyatro Şenliği projesini hayata geçirecek. Tiyatro gösteriminin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için yarışmalar, palyaço gösterileri, müzik dinletisi ve değişik ikramların yer alacağı Gezici Tiyatro Şenliği'nin ilk programı, 28 Haziran Cumartesi günü Kültür Park Amfitiyatroda gerçekleştirilecek. 24 Haziran Salı günü başlayacak Elazığ Belediyesi Yaz Etkinlikleri, ilk gün Sanatçı Abdullah Ercan konseri ile başlayacak. 26 Haziran Perşembe günü ise sanatçı Fatih Aslan vatandaşlarla buluşacak. Kültür Park ve Harput'taki etkinlikler saat 21.00'de başlayacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kültürel değerlerin yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması adına düzenlenen yaz etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edildi. - ELAZIĞ