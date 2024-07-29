Elazığ Belediyesi Hükümlülere Moral Konseri Düzenledi - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Hükümlülere Moral Konseri Düzenledi

Elazığ Belediyesi Hükümlülere Moral Konseri Düzenledi

Elazığ Belediyesi, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği moral konseri ile hükümlülerin unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı.

29.07.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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Elazığ Belediyesi, Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği moral konseri ile hükümlülerin unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kent genelindeki etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda EBEGEM, Kadın Yaşam Merkezi ve Elazığ Belediyesi Musiki Toplululukları Saz Ekibi tarafından Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, kadın hükümlülere yönelik moral ve motivasyon konseri gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Özgen Özmen tarafından seslendirilen parçalara eşlik eden hükümlüler, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz nağmeleri eşliğinde güzel bir gün geçirdi.

Programa katılan kadın hükümlüler, böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi Hükümlülere Moral Konseri Düzenledi - Son Dakika

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