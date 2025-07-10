Elazığ Belediyesi\'nden \'Bir Çocuğun Kahramanı Olur musun?\' Kampanyası

Elazığ Belediyesi tarafından "Bir Çocuğun Kahramanı Olur musun" sloganıyla başlatılan sosyal dayanışma kampanyası her geçen gün büyüyor. Kampanyayla evlerde atıl kalan bisikletler gerekli bakımlarla yeniden hayat bularak bir başka çocuğun hayaline dönüşüyor.

Elazığ Belediyesi, imkanı kısıtlı çocukları bisiklet sahibi yapmak ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Bir Çocuğun Kahramanı Olur musun" sloganıyla başlattığı sosyal dayanışma kampanyası vatandaşların değerli katkılarıyla yaygınlaşıyor. Bir bisiklet, bin hayal ve kucak dolusu mutluluk için vatandaşları harekete geçmeye davet eden kampanya doğrultusunda evlerde atıl olarak duran ihtiyaç fazlası kullanılabilir nitelikteki bisikletler, Elazığ Belediyesi tarafından bakım ve onarımdan geçiriliyor. Gerekli bakımları yapılan atıl haldeki bisikletler daha sonra ekipler tarafından yeni sahiplerine ulaştırılıyor ve pedallar yeni hayallerle dönüyor. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, 153 Elazığ Belediyesi Beyaz Masa hattını arayarak kullanılabilir durumdaki eski bisikletlerini, belediye ekipleri teslim ediyor. Ekipler tarafından teslim alınan bisikletler bakım ve onarımdan geçirilerek ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor.

Kampanyaya kızıyla birlikte destek veren Doç. Dr. Fatih Murathan, kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu anlamlı kampanyanın yürütülmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şükranlarımı sunuyorum. Bir çocuğu mutlu etmek onun geleceğe daha olumlu bakmasına katkı sağlayacaktır. Biz de elimizdeki ihtiyaç fazlası bisikletimizle başka bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesine aracı olduk" dedi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise "Kampanya ile çocuklarımız arasında paylaşma, dayanışma gibi güzel duyguların pekişmesine katkı sağlarken bir yandan da geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüşmesine aracı oluyoruz. Hemşehrilerimizi, evlerinin bir köşesinde atıl duran bisikletleriyle bir çocuğun kahramanı olmaya davet ediyoruz. Bu yaz pedallar iyilik, sevgi, kardeşlik ve mutluluk için dönsün" denildi. - ELAZIĞ