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Elazığ Belediyesi'nden Hayvan Sahiplenme Hizmeti - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi'nden Hayvan Sahiplenme Hizmeti

Elazığ Belediyesi, internet üzerinden hayvan sahiplendirmelerine başladı. Vatandaşlar, belediyenin web sayfası veya e-Devlet üzerinden hayvan sahibi olabilecek ve 3 ay boyunca ücretsiz mama desteği alabilecek.

Elazığ Belediyesi\'nden Hayvan Sahiplenme Hizmeti
17.12.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:45
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Elazığ Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmet ile vatandaşlar artık daha kolay bir şekilde hayvan sahiplenebilecek. Belediyenin web sayfasından e-sahiplendirme butonu veya e-Devlet üzerinden hayvan sahibi olacak vatandaşlara aynı zamanda 3 ay boyunca ücretsiz mama desteği de sağlanacak.

Elazığ Belediyesi tarafından internet üzerinden hayvan sahiplendirmeleri başladı. Sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, küpeleme ve sağlık ihtiyaçlarının en iyi koşullarda karşılandığı Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yeni bir çalışma yaparak vatandaşların artık barınağa kadar gitmeyeceği projeyi hayata geçirdi. Proje çerçevesinde belediyenin internet sayfası üzerinden sahiplendirme yapan vatandaşlara 3 ay boyunca ücretsiz bir şekilde mama desteği sağlanacağı bildirildi.

Yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, "Artık vatandaşlarımızın barınağa gelmesine gerek yok. İnternetten Elazığ Belediyesi web sayfası üzerinden sahiplenme butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra ekiplerimizin değerlendirmesinin ardından hayvanlarımız sahiplerine teslim edilmektedir. 18 yaşından büyük olan ailelerimizin kendi evlatları gibi görebileceği kedi ve köpekleri sahiplenmelerini bekliyoruz. İnternetten hayvan sahiplenen vatandaşlarımıza 3 ay boyunca mama desteği de sağlanacaktır. Ekiplerimiz sahiplenme talebinde bulunan vatandaşların evlerine gidip baktıktan sonra uygun vatandaşlarımıza sahiplendirme yapılacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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