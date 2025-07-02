Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Yaz Kursları - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Yaz Kursları

Elazığ Belediyesi\'nden Ücretsiz Yaz Kursları
02.07.2025 13:14  Güncelleme: 13:16
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Elazığ Belediyesi, çocuklar, gençler ve yetişkinler için ücretsiz yaz kursları düzenleyerek kişisel gelişimi destekliyor. Kurslar, çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunuyor.

Elazığ Belediyesi, çocuklar başta olmak üzere gençler ve yetişkinlerin ilgi alanlarını keşfetmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla düzenlediği ücretsiz yaz kurslarını başlattı.

Her yıl olduğu gibi bu yaz da çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik ücretsiz kurslarla daha donanımlı ve bilinçli nesillerin yetişmesini ve vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunulmasını hedefleyen Elazığ Belediyesi tarafından ücretsiz yaz kursları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Elazığ Belediyesi bünyesinde hizmet veren uzmanlar ile Halk Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri tarafından bir çok branşta verilen kurslar Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde, EBEGEM, ADEM ve Kadın Yaşam Merkezi birimlerinde başlatıldı. Yaz dönemine özel düzenlenen kurs programlarına ilgi her geçen gün artarken, özellikle yetişkinler için açılan işaret dili eğitimine gösterilen yoğun katılım dikkat çekiyor.

Öte yandan 9-14 yaş arası çocuklar temel bilgisayar, satranç, robotik kodlama ve matematik atölyelerinde hem öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyor. Eğitimler, hafta içi pazartesi, salı çarşamba, perşembe, cuma günleri sabah 10.00-12.00 saatleri, öğlen sonu ise 13.00-16.00 saatleri arasında düzenleniyor. Kursta bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulan kursiyerler, Elazığ'da böyle eğitimlerin sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Yaz Kursları - Son Dakika

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