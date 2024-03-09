Elazığ Belediyesi Ramazan Ayı Öncesi Cami ve Abdesthanelerde Temizlik Yapıyor

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Elazığ Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini idrak edebilmeleri için şehir genelinde bulunan cami ve abdesthanelerde temizlik çalışması yapıyor.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personel rutin temizlik çalışmalarına ek olarak şehir genelinde bulunan cami ve abdesthanelerin detaylı temizlik çalışmalarını yapıp, camilerin halılarını yıkıyor, abdesthaneleri ise 80 derecelik buharlı makinelerle dezenfektasyonunu gerçekleştiriyor. Cami içerisini temizleyen ekipler, temizlik sonrası gül suları ile ortamın güzel kokularla güzel kokması sağlıyor. Bolluk ve bereket ayı Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bir yandan şehir merkezindeki ibadethanelerin temizliğini yapıyor bir yandan da inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan şehrin değişik bölgelerindeki türbelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çevre illerden de çok sayıda insanın ziyaret ettiği türbeler, türbe içerisinde ve çevresinde yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte daha temiz bir görünüme kavuşuyor. - ELAZIĞ