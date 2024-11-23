Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası Hizmete Açıldı

Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası Hizmete Açıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Şehir Lokantası'nın açılışını yaparak ekonomik, lezzetli ve sağlıklı yemekler sunan yeni mekanın vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

23.11.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ekonomik, lezzetli, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ile her kesime hitap eden Elazığ Belediyesi Şehir Lokantasını ziyaret etti. Vatandaşlar, Şehir Lokantasını Elazığ'a kazandırdığı için Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.

İnsanı merkeze alan belediyecilik ilkesi ile hizmetlerini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "sosyal belediyecilikte Elazığ vizyonu" başlığı altında örnek ve marka projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde Elazığ Belediyesi Şehir Lokantasını hizmete açan Başkan Şerifoğulları, vatandaşlara lezzetli, sağlıklı ve kaliteli yemeklerin ekonomik bir şekilde sunulmasını sağlıyor. Toplam 300 metrekare alan üzerinde hizmet vermeye devam eden ve tekli, çift kişilik ve dört kişilik masalardan oluşan Şehir Lokantasının menüsünde, 4 çeşit yemek yer alıyor. 12.00-16.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayan Şehir Lokantasında 4 çeşit yemek için sadece 50 lira ücret ödeniyor. Tek seferde 120 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip lokanta, gün boyu ise yaklaşık 900 vatandaşın ihtiyacına cevap veriyor. Öte yandan Şehir Lokantasında vatandaşa sunulan yemekler, EBUAŞ personeli tarafından belediye bünyesindeki yemekhanede üst düzey hijyen koşulları sağlanarak üretiliyor.

Vatandaşlardan Şehir Lokantasına tam not

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, deneyimli personeli, ekonomik fiyatı ve üst düzey hizmet ve yemek standartları ile vatandaşların şimdiden vazgeçilmez mekanı olan Şehir Lokantasını ziyaret etti. Lokantadaki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, talepleri dinledi. Vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek lokantanın ücret, hizmet kalitesinden son derece memnun olduklarını dile getirdi ve böyle önemli bir hizmeti şehre kazandırdığı için Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, "Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında, şehrimize hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. İnsan odaklı projelerimiz ile hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmaya, Elazığ'ımızın her bir köşesine hizmet ağımızı yaymaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda ekonomik olmasının yanında kaliteli yemekleri ile tam donanımlı, modern, şık ve geniş iç tasarımıyla kıymetli hemşehrilerimize hizmet veren Şehir Lokantamızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizleri ilgi ile karşılayan ve teşekkürlerini ileten her bir hemşehrime şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika

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