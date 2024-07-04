Elazığ Belediyesi Sosyalhane\'de Kursiyerlerin Ürettiği Ürünler Sergilendi

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Elazığ Belediyesi Sosyalhane'de kursiyerler tarafından üretilen ürünler görücüye çıktı.

Elazığ Belediyesi himayesinde, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi'nde (Sosyalhane) giyim ve el sanatları yıl sonu sergisinin açılışı törenle yapıldı.

Güneykent Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi'nde (Sosyalhane) el sanatları ve giyim kurslarında, yıl içerisinde birbirinden farklı ürünler yapıldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Sergi açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu; "Sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri hayata geçiren Elazığ Belediyesi'nin Sosyalhane projesi, Türkiye çapında çok özel ve örnek bir proje oldu. Belediye başkanımızın önderliğinde Elazığ Belediyesi'nin en büyük özelliği, paydaş olabilecek bütün kurumlarla iş birliği yapmaktır. Bu doğrultuda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kadınlara, Sosyalhanemizi tahsis ettik ve burada çok kıymetli çalışmalar yürütüldü" dedi.

Kurslar hakkında bilgi veren Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Yaygın eğitim alanında kurslarımızı sürdürürken, farklı mahallelerde kurslar da planlıyoruz. Bu konuda en büyük yardımcımız ve destekçimiz Elazığ Belediyesi'dir. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Belediyesi, her alanda halk eğitim hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturma konusunda bizlere destek oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ