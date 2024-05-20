Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketleri ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenirken, tartı kontrol noktasında da gramaj kontrolü yapılıyor. Semt pazarlarında alışverişlerini yaparak zabıta tartı kontrol noktasına aldıkları ürünleri hassas terazide tarttıran vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve uygun şartlarda alışveriş yapmalarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ELAZIĞ
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