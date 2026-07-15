Elazığ'da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Elazığ'da 15 Temmuz anma programı

Elazığ\'da 15 Temmuz anma programı
15.07.2026 23:14  Güncelleme: 23:29
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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında geniş katılımlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında geniş katılımlı bir anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, meydandaki tören ve konuşmalarla devam etti.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi güzergahından 15 Temmuz Meydanı'na kadar "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Meydanı'nda devam eden programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin sunulduğu etkinlikte, İl Müftüsü Yusuf Bingöl şehitler için dua etti. Mehteran takımının konser verdiği programda, sancak koşusu kapsamında sporcular elden ele taşıdıkları sancağı Vali Numan Hatipoğlu'na teslim etti.

Vali Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada milletin zaferini kutlamak için toplandıklarını belirtirken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere ise şifa diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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