Elazığ'da 17 Köy Yolu Kapandı

Elazığ'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı
ELAZIĞ - Elazığ'ın yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı ve tipi sonrasında 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı geçen hafta kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimlerde aralıklarla sürüyor. Kar yağışının yanı sıra tipinin de görülmesi ile 17 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı.
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