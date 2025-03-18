Elazığ'da 18 Mart'a özel Atatürk portresi hayran bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da 18 Mart'a özel Atatürk portresi hayran bıraktı

Elazığ\'da 18 Mart\'a özel Atatürk portresi hayran bıraktı

Elazığ'da 16 yaşındaki öğrenci Zehra Karaman'ın 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla kara kalem sanatı ile yaptığı Atatürk portresi hayran bıraktı.

18.03.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 16 yaşındaki öğrenci Zehra Karaman'ın 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla kara kalem sanatı ile yaptığı Atatürk portresi hayran bıraktı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kurslarda eğitim alan 16 yaşındaki öğrenci Zehra Karaman, kara kalem çalışmaları ile dikkat çekiyor. Daha önce 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu derin etkiyi sanatına yansıtan Karaman, kalemini bu kez de 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için konuşturdu. Karaman, kara kalem sanatı ile Atatürk portesi yaptı. Portre, görenlerden büyük beğeni aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gençlik merkezimizde sportif sanatsal anlamda kurslarımız mevcut. Bilinçsel düzeyden spora, spordan müziğe birçok kursumuzun olduğu ve özellikle resim branşından üç eğitmenimizle birlikte çocuklarımıza 12 ay boyunca kurs vermekteyiz. Bu kurslar, çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmekte. Böylece, çocuklarımızın küçük yaşta gelişimlerini sağlayıcı birçok etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Zehra öğrencimizde bu kurslarımızda yetişen bir kardeşimiz. Bu günün anlamına özel bir çalışma sergiledi. Kendisi ve eğitmeni, Sıdıka Kopar hocamızı tebrik ederim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Çanakkale, Karaman, 18 Mart, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 18 Mart'a özel Atatürk portresi hayran bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesi bozan İsrail’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Ateşkesi bozan İsrail'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde
Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
Türkiye’den İsrail’in saldırılarına ilk tepki Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki
Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu
Sultan Vahdettin’in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada Sultan Vahdettin'in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu

14:36 Ateşkesi bozan İsrail’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Ateşkesi bozan İsrail'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
23:16 Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
23:03 Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:45 “Bizi kim alabilir“ diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 14:58:32. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 18 Mart'a özel Atatürk portresi hayran bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.