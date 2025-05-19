Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Gazi Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşınırken, renkli görüntüler oluştu.
Yürüyüşe Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da 19 Mayıs Bayramı Fener Alayı ile Kutlandı - Son Dakika
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