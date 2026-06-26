Elazığ\'da nikah salonlarında 26.06.2026 yoğunluğu

Elazığ'da evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olmasını isteyen 30 çift, takvimlerin 26.06.2026'yı göstermesiyle nikah salonlarına akın etti. Elazığ Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü, çiftlerin nikah işlemleri için yoğun mesai harcadı.

Elazığ'da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 26.06.2026 tarihinde evlenebilmek için aylar öncesinden Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuruda bulundu. 23 mesai içi ve 7 mesai dışı olmak üzere toplam 30 başvuru oluştu. Özel tarihin getirdiği yoğun talep nedeniyle evlendirme memurluklarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir mesai başladı.

"Güzel ve hiç unutmayacağım bir tarih"

Tarihi özellikle seçtiklerini ifade eden Fatma Kübra Durna ile Furkan Salim Yavaş çifti, "Az önce nikahımız kıyıldı, evlendik. Güzel bir gün, mutluyuz. Özellikle bugünü seçtik. Bizim için 26.06.26 olması güzel bir tarih, hiç unutmayacağım bir tarih. İnşallah mutlu, huzurlu bir ömür olur bizim için" dedi.

Yoğun bir gün geçirdiklerini ifade eden Elazığ Belediyesi evlendirme memuru Özkan Demirel, "Bugün 26.06.2026 özel bir tarih olarak çiftlerimiz tarafından tercih edilen bir gün. Bugün 23 tane mesai saati içerisinde, 7 tane de mesai saati dışında olmak üzere 30 tane toplam nikah başvurumuz var. Bu tarihte çiftlerimiz bizlere bayağı bir teveccühte bulundu. Bizler de çiftlerimizi bu özel güne ilgilerini kırmamak için onları bugün daha mutlu göndermek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ