Elazığ\'da 75 yaşındaki dede saat tamircisi

Elazığ'da dede mesleğini sürdüren ve aile boyu saatçi olan 75 yaşındaki Şener Saatçı, 65 yıldır zamanı ayarlıyor. Soy ismini mesleğinden alan ve ömrü 'tik tak' sesleri arasından geçen Saatçı, ilerlemiş yaşına rağmen 3 metrekarelik dükkanında halen saat tamir ediyor.
Elazığ'da saat tamircisi deyince akla ilk gelenlerden birisi soy ismini de mesleğinden alan Şener Saatçı oluyor. 10 yaşlarında dedesi ve babasının yanında mesleğe başlayan 75 yaşındaki 3 çocuk babası Şener Saatçı, 65 yıldır adeta zamanı ayarlıyor. Dedesi ve babasının yanı sıra kardeşleri, amcası ve kuzenleri de saatçi olan Şener Saatçı, soy ismini layıkıyla taşıyor. Ömrünü 'tik tak' sesleri içerisinde saat tamiri yaparak geçiren Saatçı, ilerlemiş yaşına rağmen halen çalışmayı sürdürüyor. Her türlü saati tamir eden ve 3 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet veren Saatçı, bu meslekte doğduğunu ve yine bu meslekte öleceğini ifade etti.
10 yaşında mesleğe başladığını belirten Şener Saatçı, "Babam da saatçiydi. 3 kardeşimde saatçi. Bir tanesi rahmetli oldu. Şimdi 2 kardeş bu mesleği yapıyor. Bu bizim dede mesleğidir. Amca ve dayım oğlumda saatçi. Harput'ta 1947'de doğdum. Elazığ'ın öz ve öz çocuğuyum. Her türlü saati tamir ediyorum. Bazılarını da monte edip elektroniğe çeviriyorum. Tarihi saatler yavaştan kalkmaya başladı. Bunlara da sahip çıkmak lazım. Günde 3-4 defa gelip saatler satılık mı diyenler oluyor. Kahve köşelerinde oturmaktansa dedikodu yapıp birinin kalbini kırmaktansa çalışıyorum. Kayış, cam, pil takıyorum. Burada vakit geçiriyorum. Sevgi ve saygı başkadır. Yeter ki dürüstü ol, haram lokma yeme" dedi.
"Bu meslekte doğduk bu meslekte öleceğiz"
Eli ve ayağı tutana kadar çalışacağını aktaran Saatçı, "Gözüm de görüyor elim de tutuyor. Vakit geçiriyorum. 2 tane dostum geliyor, çay içip mutlu oluyorum. Alışmışım duramıyorum. Dostları görmesem kafayı yerim. Bu iş deden bizlere kaldı. Elazığ'da ne kadar soy ismi saatçi ise akrabadır. Elazığ'ı ve insanlarını seviyorum. Soy isim dededen kalmak saatçi. Meslekten gelme bir soy isim. Sülale saatçilerden yetişmedir. Bu meslekte doğduk bu meslekte öleceğiz. Ömrümüz nereye kadar giderse. Ömrüm boyunca fakiri ezmedim, haram yemedim. Çocuklarım büyüdü. Sanatı para için yaparsan ömrün az olur. Sanatı sanat için yapacaksın. Böyle yaparsan hem halkın hem de Allah'ın huzurunda rahat etmiş olursun. Para gelir geçir. Dürüstlük baki kalır. Para hesabı yapınca pilin biter. Artık elektronik, pilli ve akıllı saatler çıktı. Artık teknoloji ilerledi. Artık ona göre parça üretiliyor" diye konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da 75 yaşındaki dede saat tamircisi - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?