Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Çatalçeşme Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi - Son Dakika
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