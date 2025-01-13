Elazığ\'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi

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Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Çatalçeşme Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ