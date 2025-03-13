Elazığ'da Aile İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
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Elazığ'da Aile İçin İmza Kampanyası

Elazığ\'da Aile İçin İmza Kampanyası

Memur-Sen, aile yapısını korumak için anayasa değişikliği talebiyle imza kampanyası başlattı.

13.03.2025 15:46
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Elazığ'da 'Anayasa Değişsin, Aile Korunsun' başlığı altında stant kurularak imza kampanyası başlatıldı.

Memur-Sen Temsilciği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kadim aile yapısının anayasal güvence altına alınması için imza kampanyası başlatıldı. İyi yetiştirilmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu belirten Memur-Sen Elazığ Temsilcisi İbrahim Bahşi, "İyi yetişmiş bir neslin en önemli şartı, iyi aileye sahip olmaktır. Aile, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmektedir. Ailenin zayıfladığı bir ortamda ne kültürümüzü koruyabiliriz, ne millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadırlar. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır. Bazı televizyon kanallarının gündüz kuşaklarındaki programlara ise ayrı bir başlık açılması gerekir. Aile yapısını tehdit eden, genel ahlak yapısına kasteden bu programlar reyting uğruna insan onurunu ve haysiyetini hiçe saymaktadır. Yapılan yayınlarla en mahremi bile faş etmekten geri durmayan, aile yapısının yanında hukuk sistemine de zarar veren bu programlar, kendilerini kimi zaman polis, hakim ve savcı yerine koyarak pervasızlıkta sınır tanımamaktadır. RTÜK'ü bir an önce harekete geçerek bu tür programların tamamını yayından kaldırmasını talep ediyor, aile yılında bunun elzemliğini hepinizin takdirlerine sunuyoruz" dedi.

Aileyi korumanın sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olduğunun da altını çizen Bahşi, "Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ayrıca kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasa'nın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için başlattığımız imza kampanyasıyla diyoruz ki anayasa değişsin, aile korunsun. Yarınlarımızın korunması ve güvence altına alınabilmesi için bugünden harekete geçmeye ve kampanyamıza tüm halkımızı destek olmaya çağırıyoruz. Genel merkezimizin öncülüğünde tüm illerde kurulan stantlarımız kıymetli halkımızın duyarlılığına matuftur. Biz de ilimizde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarımızı imzalarını atmaya ve kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Aile İçin İmza Kampanyası - Son Dakika

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