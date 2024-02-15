Elazığ\'da AKP\'den istifa edenler Yeniden Refah Partisi\'ne geçti

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ'da AKP'den istifa edenlerin ikinci adresi Yeniden Refah Partisi oldu. AKP'den iki dönem Elazığ Milletvekilliği yapan Faruk Septioğlu'nun Yeniden Refah Partisi'nde Elazığ Belediye Başkan Adayı olmasının ardından geçmiş dönemlerde AKP'den belediye başkanlığı yapmış isimlerin partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olmaları dikkat çekti.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte belediye başkan adayları da netlik kazandı. Partilerin Elazığ'da belediye başkan adaylarının açıklamasıyla birlikte AKP'nin eski belediye başkanları ve aday adayları Yeniden Refah Partisi'nde aday olarak AKP'ye rakip olarak çıktıkları görüldü.

İKİ DÖNEM AKP'DE VEKİLLİK YAPTI İSTİFA EDİP YRP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

AKP'den iki dönem Elazığ Milletvekili olan Faruk Septioğlu'nun Yeniden Refah Partisinden Elazığ Belediye Başkanı Adayı olmasının ardından AKP'den Palu Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvurusu yapan ağabeyi Muhammet Septioğlu adaylığını geri çekerek Yeniden Refah'ın Belediye Başkan adayı oldu. 2019 yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen sonrasında istifa ederek AKP'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz'un da Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Maden Belediye Başkan Adayı oldu.

AKP ADAY GÖSTERMEDİ YRP'DEN ADAY OLDULAR

2014-2019 yılları arasından AKP Sivrice Belediye Başkanı olan 2019 yerel seçimlerinde seçimi kaybetmesinin ardından tekrar AKP'den aday adayı olan Ebubekir Irmak ise aday gösterilmemesinin ardından Yeniden Refah Partisi'nin adayı olmuştu. AKP'nin Karakoçan eski belediye başkanı Nurettin Aslan Karakoçan ve Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu'da AKP'den aday gösterilmemesinin ardından Yeniden Refah Partisi'nin aday olarak gösterildi.