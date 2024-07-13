Elazığ\'da Anaokulu, Köy Okulunu Onarıp Kırtasiye İhtiyaçlarını Giderdi

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Elazığ'da bir anaokulu, idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri ile köy okulunu onarıp kırtasiye ihtiyaçlarını giderdi.

Daha önce kitap okuma alışkanlığı için etkinlik düzenleyen anaokulu yönetimi, bu kez de Kovancılar ilçesinde bulunan Kuşçu köyündeki anaokulunun onarım ve kırtasiye ihtiyaçları için seferber oldu. Anaokulu öğrencileri, Kuşçu köyündeki anaokulunun onarımı için adeta seferber olurken okulun onarımı kısa sürede bitirildi. Aynı zamanda köydeki okulun kırtasiye ihtiyaçları da tarafından karşılandı. Birçok kitap hediyesi de yapılırken minikler eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Minoya Anaokulu Genel Müdürü Ayşegül Gül, çocukları hayata hazırlayan ve onlara değer katacak etkinlikleri devam ettireceklerini belirterek, "Bugün Kovancılar Kuşçu köyündeyiz. Uzun zamandır planladığımız bir etkinliği gerçekleştirmek nasip oldu. Dayanışmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin bu denli önemli olduğu günümüzde minik öğrencilerimizle Kuşçu köyümüzdeki anaokulumuz için seferber olduk. Çocuklarımız bugün dayanışmanın ve birlikteliğin önemini kavrarken paylaşmanın da ne denli harika sonuçlar oluşturacağını görmüş oldular. Bizim amacımız çocukların sadece belirli bir süre geçirdiği bir mekan oluşturmak değil. Bu konuda çok çalışıyoruz. Harika bir ekibe sahibiz. Her gün neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Amacımız çocukları hayata ve okula hazırlamak. Kaliteli bireyler olarak yetişmelerine katkı vermek. Bu doğrultuda etkinliklerimiz sürecek" dedi. - ELAZIĞ