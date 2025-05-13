Elazığ\'da Anneler Günü Etkinliği

Elazığ Özel Medilines Hastanesi bünyesindeki operatör doktorlar eşliğinde, Ahmet Ozan Tevfik Fuar ve Kongre Merkezinde Anneler Günü etkinliği düzenlenip, kadın hastalıklarıyla ilgili seminer verildi.

Özel Elazığ Medilines Hastanesi, uzman hekim ekibi ile Ahmet Ozan Tevfik Fuar ve Kongre Merkezinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen programa, Medilines Hastanesi yönetim ekibi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Op. Dr. Faıg Jabrayılov, Genel Cerrahi uzmanı, Op. Dr. Fatih Erol ve Op. Dr. Feridun Baysal, Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Hasan Emre Özdemir, Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Yaser Işık, Uzman doktor hekimler, kurum çalışanları ve kadınlar katılım sağladı. Etkinlikte, annelere karanfil verildi ardından da kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Özel Medilines Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, çağımızın hastalığı olan kanser erken teşhis ve tanı yöntemlerine dikkat çekmek için hastane ekibi olarak seminer düzenlediklerini söyledi. Karahüseyinoğlu, "Sağlık hususunda hastanemiz bünyesinde, çağımız hastalığı olan kanser için 5 uzman hekimimiz, halkımızı bilgilendirmeyi amaçladı. 2020'de çıktığımız bu yolculukta sadece Elazığ'a değil, tüm dünya ve bölgeye elimizden geleni özveriyle yaparak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hususta üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Ekibimiz olarak gerekeni yapmaya hazırız. Seminerimizin amacı, Anneler Gününü kutlamaktı. Seminerimizde annelerimiz meme kanseri üzerine bilgilenerek, hastanemizdeki tedavi hakkında da geniş çaplı bilgiye sahip oldu" dedi. - ELAZIĞ